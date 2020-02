Le probabili formazioni di Juve-Fiorentina: Sarri, no al tridente pesante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finito il mercato, è già tempo di Serie A e di probabili formazioni: con qualche piccola modifica dovuta alle trattative, le venti squadre di massima divisione da ora fino a giugno penseranno solo ed esclusivamente al campo. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 22° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara dell'Allianz Stadium di domani, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di DAZN:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Nove su undici della Juve, contro la Fiorentina, dovrebbero essere gli stessi che sono scesi in campo dal primo minuto al San Paolo. Di fatto, Sarri avrebbe deciso di accantonare l'idea tridente, almeno per adesso; oltre che di non rinunciare al buon momento di Rabiot. In porta giocherà regolarmente Szczesny; in difesa, con Bonucci e De Ligt centrali, ci saranno Cuadrado a destra e uno tra Alex Sandro e De Sciglio a sinistra. A centrocampo, invece, Rabiot in vantaggio su Matuidi, insieme a Pjanic e Bentancur. Mentre in avanti, con Ramsey trequartista, la scelta dovrebbe ricadere su Dybala e Ronaldo.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - In casa viola i tanti neoacquisti dovrebbero andare tutti in panchina: l'unico che ha più chances di partire dall'inizio, ma con un solo allenamento sulle gambe, è Igor. Dubbio tra il brasiliano e Venuti, al suo fianco giocheranno invece Ceccherini e Pezzella, mentre Lirola e Dalbert agiranno sulle corsie laterali, mentre come intermedi spazio a Pulgar, Badelj e Benassi, con Castrovilli ancora fuori causa dopo i problemi dello scorso weekend. In avanti invece ancora Cutrone e Chiesa.