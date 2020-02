vedi letture

Le probabili formazioni di Juventus-Brescia: tridente Cuadrado-Dybala-CR7

24^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo la Coppa Italia e con un pensiero al ritorno delle coppe europee (Atalanta, Inter e Roma saranno impegnate nella prossima settimana), il campionato si riprende il suo spazio: prima gara oggi alle 15, Lecce-SPAL, e ultima lunedì sera, Milan-Torino. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 24° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara dell'Allianz Stadium (fischio d'inizio domani alle 15), che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - La Juve deve per forza tornare alla vittoria contro il Brescia e Sarri non ha molto tempo per concedere riposo ai suoi dopo le fatiche infrasettimanali in Coppa Italia. Szczesny tornerà a difendere la porta. In difesa, con Bonucci e De Ligt, dovrebbero agire Alex Sandro a sinistra e uno tra De Sciglio e Danilo sulla corsia opposta. A centrocampo più Rabiot che Matuidi, anche se la vera sorpresa potrebbe essere Bentancur in cabina di regia. In avanti, invece, Cuadrado dovrebbe completare il tridente con Dybala e Ronaldo.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Emergenza infortunati per Diego Lopez. Formazione praticamente obbligata con Alfonso tra i pali, Sabelli, Mateju, Chancellor e Martella a difesa del loro portiere. A centrocampo Dessena potrebbe spostarsi così davanti la retroguardia, con Bisoli e Bjarnason a supporto. In attacco Zmrhal e Ayé dietro a Balotelli per un complessivo 4-5-1. Neanche convocati Joronen, Gastaldello, Cistana, Tonali, Romulo e Torregrossa.