Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari: Ramsey trequartista

18^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Il ritorno di Ibra, il rinnovato Genoa di Nicola, l'esordio di Iachini e la sfida del futuro bianconero Kulusevski alla "sua" Atalanta: questi i temi di interesse principali del 18° turno di Serie A, che si sposta di un giorno, sviluppandosi tra domenica pomeriggio e lunedì sera. Di seguito le probabili formazioni della sfide del prossimo turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Juventus-Cagliari, sfida delle 15.00 di lunedì che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Tridente o non tridente, questo è il problema di Maurizio Sarri all'alba del 2020. Con Douglas Costa difficilmente arruolabile per i novanta minuti e il centrocampo che dovrà sopperire all'assenza dello squalificato Bentancur (oltre che dell'infortunato Khedira) la soluzione trequartista sembrerebbe leggermente più consona al match con il Cagliari. Szczesny giocherà tra i pali; Cuadrado dovrebbe agire sulla linea di destra, all'opposto di Alex Sandro; con Bonucci e De Ligt centrali. A centrocampo, insieme a Pjanic e Matuidi, uno tra Rabiot e Bernardeschi. Con quest'ultimo in ballottaggio anche con Ramsey per agire sulla trequarti. In avanti Ronaldo e Dybala, favorito su Higuain.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Nel Cagliari che affronterà la Juventus capolista il ballottaggio principale è tra il giovane Walukiewicz e Cacciatore per il posto di centrale destro insieme a Klavan, con Faragò pronto a fare il terzino qualora Maran propendesse per l’ex Chievo. Per il resto pochi dubbi: Olsen tornerà tra i pali, con Nandez e Rog ai lati di Cigarini a centrocampo. Davanti il solito tridente, con Nainggolan a ispirare Joao Pedro e Simeone.