Le probabili formazioni di Juventus-Genoa: Dybala affianca CR7

10^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

La crisi del Milan, il duello in vetta, l'Atalanta che strabilia e le romane che risalgono. Ma non solo, il nono turno di Serie A ha regalato numerose sorprese e tante altre dovrebbero arrivare anche nel secondo turno infrasettimanale della stagione. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni per le sfide di questa tre giorni di Serie A, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA LA JUVENTUS: dopo la prima parte di stagione all'insegna della continuità, Sarri potrebbe stravolgere la linea difensiva. Contro il Genoa, Buffon favorito per il posto da titolare in porta, oltre a Rugani e De Sciglio. In mediana Bentancur dovrebbe essere confermato nel ruolo di vice Pjanic, con lui i rientranti Khedira e Matuidi. In avanti rientrerà Ronaldo, ma il tridente pesante con Higuain e Dybala sembra una ipotesi remota. Potrebbe riposare il Pipita, con Bernardeschi ancora alle spalle delle due punte.

COME ARRIVA IL GENOA: squadra che vince non si cambia. Potrebbe usare questa massima Thiago Motta dopo il match contro il Brescia. All’Allianz Stadium il tecnico rossoblu dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Radu in porta, Ghiglione a destra, Ankersen a sinistra e la coppia formata da Zapata e Romero al centro. A centrocampo al fianco di Schone ci sarà uno fra Radovanovic e Cassata mentre in attacco Pinamonti dovrebbe essere supportato da Lerager, Pandev e Kouamé.