Le probabili formazioni di Juventus-Hellas Verona: Dybala dal 1', Ramsey più di Kulusevski

vedi letture

Coppe archiviate, è già tempo di pensare al campionato per le venti squadre di Serie A. Tra Covid-19 e stanchezza derivante dagli impegni infrasettimanali, non sarà facile per nessuno, ma la Juventus non può permettersi altri passi falsi dopo i pari contro Roma e Crotone: di fronte ci sarà un Hellas Verona ansioso di continuare a raccogliere punti. Di seguito le ultime di formazione raccolte dai nostri inviati:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Agli assenti di lunga data per problemi fisici Ronaldo, De Ligt e Alex Sandro si è aggiunto nelle ultime ore anche Giorgio Chiellini che mancherà nella gara di domenica sera contro il Verona. Torna arruolabile invece McKennie, guarito dal COVID-19 e pronto a rimettersi a disposizione. Tour de force in difesa per Demiral, Bonucci e Danilo, unici a disposizione, davanti a Szczesny. Pirlo ha annunciato l’esordio stagionale dal primo minuto di Paulo Dybala: spazio dunque alla Joya al fianco di Morata con Ramsey, favorito su un Kulusevski non in perfette condizioni fisiche, a supporto. Squalificato Chiesa dopo l’espulsione a Crotone ballottaggio sull’out mancino fra Bernardeschi, in vantaggio, e Frabotta; confermato Cuadrado a destra, torna Arthur in mezzo al campo: al suo fianco possibile turno di riposo per Bentancur con Rabiot dall’inizio.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Magnani recupera, ma è ancora lontano dalla migliore condizione. In difesa si va dunque verso la conferma del terzetto che ha convinto contro il Genoa, vale a dire quello composto da Ceccherini, Lovato ed Empereur. Faraoni e Lazovic a tutta fascia, mentre in mediana potrebbe esserci Ilic a duettare con Tameze, considerato il protrarsi dell'assenza di Miguel Veloso. Colley è un'opzione per la trequarti, insieme a lui dovrebbe esserci ancora Tameze. non c'è Di Carmine, spazio a Favilli. Attenzione poi all'ipotesi Kalinic, anche se al momento sembra più plausibile possa subentrare.