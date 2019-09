Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

QUI JUVENTUS: di rientro da Madrid, la Juventus si prepara alla prima vera giornata di turnover della stagione. Sarri, non un grande amante delle rotazioni, potrebbe concedere un turno di riposo ad Alex Sandro e Khedira. Nel primo caso, una sola soluzione: Danilo a sinistra con Cuadrado laterale di difesa, mentre a centrocampo Ramsey è il più in palla (Bentancur invece può concedere un turno di riposo a Pjanic). Davanti possibile chance per Bernardeschi o per Cuadrado (qualora non venga utilizzato in difesa). Infine, con la porta affidata a Buffon, da valutare ci sono anche le condizioni di Higuain (Dybala può giocare dal 1').

QUI HELLAS VERONA: Juric ha sciolto le riserve su Di Carmine, che partirà titolare. Ancora in ritardo di condizione Pazzini, non arruolabile dal primo minuto. Per il resto solo conferme, con Faraoni e Lazovic ai lati di Veloso e Amrabat. Davanti a Silvestre sarà verosimilmente Gunter a chiudere il terzetto insieme a Rrahmani e Kumbulla. In mezzo potrebbe esserci qualche sorpresa, mentre dietro Gunter molto avanti su Dawidowicz, stando alle indicazioni del tecnico in conferenza stampa.