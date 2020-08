Le probabili formazioni di Juventus-Lione: Dybala al massimo in panchina, CR7 c'è

Dentro o fuori, sia per la Champions League che per il destino del tecnico Sarri: non passare il turno stasera cambierebbe radicalmente i giudizi, già non lusinghieri, sulla stagione della Vecchia Signora, che non può accontentarsi del "solito" Scudetto e di un ottavo di finale di Champions. Nè può farlo Cristiano Ronaldo, che guiderà stasera in campo i bianconeri nella rimonta necessaria per passare il turno: appuntamento alle 21.00 per la sfida dell'Allianz Stadium, si parte dall'1-0 del Parc Olympique Lyonnais. Di seguito tutte le ultime di formazione della sfida:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Il dubbio Dybala sembra doversi protrarre fino al momento della consegna delle formazioni ufficiali: l'argentino di certo non sarà nell'undici, ma potrebbe essere recuperato la panchina. Sarebbe già importante visto che Sarri non ha altri attaccanti a disposizione, complice il ko di Douglas Costa. con CR7 in campo ci saranno infatti Higuain e Bernardeschi. Pjanic in vantaggio su Matuidi per tornare titolare in mezzo, con Bentancur mezzala e Rabiot a completare il trio, mentre in difesa spazio al poker di titolarissimi: Alex Sandro a sinistra, Cuadrado a destra, Bonucci e de Ligt pacchetto centrale davanti a Szczesny.

COME ARRIVA IL LIONE - Pochi dubbi per il tecnico Garcia, che schiererà titolare Depay al fianco di Dembélé, con Dubois e Corner a tutta fascia nel 3-5-2. L'addio di Tousart ha lasciato una voragine in termini di qualità e personalità, ma l'ex Roma ha saputo fare di necessità virtù schierando una mediana più giovane e dinamica: Aouar è il talento, Caqueret le gambe e Guimaraes le geometrie. In difesa spazio ai tre centrali rocciosi Denayer, Marcelo e Marçal.