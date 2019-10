Le probabili formazioni di Juventus-Lokomotiv: il dubbio è sempre in HD

Torna la Champions League, terza giornata della fase a gironi: gli aggiornamenti dall'inviato a Torino

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Terza giornata della fase a gironi di Champions League, stasera alle 21:00 si giocherà la gara tra Juventus e Lokomotiv Mosca (seguila live sul sito e sull'app di Tuttomercatoweb.com). I bianconeri arrivano da una vittoria e un pareggio nelle prime due uscite, frutto del pari del Wanda Metropolitano e del successo dello Stadium contro il Leverkusen, adesso la sfida è alla formazione dei ferrovieri che hanno vinto contro le Aspirine ma che sono caduti contro i Colchoneros.

COME ARRIVA LA JUVENTUS Aaron Ramsey, come confermato ieri in conferenza stampa da Maurizio Sarri, non ci sarà, per i problemi di affaticamento all'adduttore che continua a patire nonostante gli esami strumentali negativi. Spazio dunque a Federico Bernardeschi dietro a Cristiano Ronaldo e uno tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, con la Joya favorita. Torna Blaise Matuidi in mediana con l'inamovibile Miralem Pjanic e Sami Khedira, dietro nessun dubbio con Alex Sandro e Juan Guillermo Cuadrado ai lati della coppia Matthijs de Ligt-Leonardo Bonucci. Tra i pali torna Wojchech Szczeszny in luogo di Gianluigi Buffon.

COME ARRIVA LA LOKOMOTIV Cambia tatticamente la formazione di Semin, con Luka Djordjevic, ex Sampdoria, infortunatosi nell'ultima trasferta contro l'Akhmat Grozny in campionato. Dovrebbe partire così Eder dal 1' nel reparto avanzato con la formazione che potrebbe pure essere un 4-1-4-1 con Aleksey Miranchuk e Joao Mario dall'inizio. Dietro è previsto al centro della difesa, al fianco del croato Corluka, l'ex Howedes.