Le probabili formazioni di Juventus-Milan: dubbio CR7 per Sarri

Dopo la quarta giornata di coppe internazionali e alla vigilia della terza pausa per le nazionali della stagione, la Serie A vive il suo 12° turno: si comincia stasera col derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, inevitabile conclusione domenica sera, quando all'Allianz Stadium di Torino arriverà il Milan di Pioli. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Milan (diretta tv a partire dalle 20.45 di domenica su Sky) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - L'undici titolare di Sarri potrebbe venir fuori dalla formazione che ha chiuso il match con la Lokomotiv Mosca, specie in avanti. Buffon potrebbe sostituire Szczesny; in difesa Cuadrado potrebbe riprendere il suo posto sulla fascia destra mentre Alex Sandro dovrebbe essere confermato a sinistra. De Ligt in dubbio: se non dovesse recuperare, ballottaggio tra Rugani e Demiral, con il secondo stavolta favorito, ma non escluso un turno di riposo per Bonucci, che le ha giocate tutte fino a questo momento. A centrocampo favoriti Emre Can, Bentancur e Matuidi. In avanti, nel caso di assenza di Ronaldo, spazio a Dybala, Higuain e Douglas Costa.

COME ARRIVA IL MILAN - Suso ha smaltito il problema alla schiena e sarà regolarmente in campo a Torino. Verso il forfait Mateo Musacchio per un fastidio all’adduttore, al suo posto dovrebbe giocare ancora Duarte in coppia con Romangoli al centro della difesa. Così Calabria sarà l’esterno destro ed Hernandez il sinistro. Bennacer più di Biglia nel ruolo di centrocampista centrale, al suo fianco ballottaggio tra Kessie e Krunic. Calhanoglu confermato nel tridente al fianco di Piatek e dello spagnolo.