Le probabili formazioni di Juventus-Roma: Arthur-Rabiot al centro, può riposare McKennie

Mercato chiuso, per i prossimi tre mesi si penserà solo ed esclusivamente al rettangolo verde: per le venti formazioni di Serie A la campagna rafforzamenti è finita, ora i tecnici potranno contare sulla massima concentrazione dei propri calciatori nella ricerca dei tre punti. Con le coppe europee dietro l'angolo, questa giornata si annuncia molto importante per tutte le squadre di massima divisione, a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le ultime dai campi di Juventus-Roma raccolte dai nostri inviati:

▪ Juventus-Roma - Sabato, ore 20.45, Allianz Stadium

▪ Arbitra Daniele Orsato, della sezione di Schio

▪ Classifica: Juventus 39 punti, Roma 40 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Sfida alla Roma in campionato a cavallo fra il doppio impegno di Coppa Italia contro l’Inter. Andrea Pirlo intenzionato a concedere un turno di riposo a uno fra Cuadrado e McKennie (con quest’ultimo out avanzamento del colombiano a centrocampo) con lo slittamento di Danilo a destra in difesa e la conferma di Alex Sandro a sinistra; in mezzo, davanti a Szczesny, torna Bonucci con il ballottaggio apertissimo fra Chiellini e De Ligt per l’ultimo posto nella retroguardia. Squalificato Bentancur, spazio in mediana alla coppia Arthur-Rabiot con Chiesa e McKennie (o Cuadrado) a completare il reparto. In attacco torna titolare Morata ad accompagnare Ronaldo.

COME ARRIVA LA ROMA - Rientrato il caso Dzeko, Fonseca ora deve comunque fare i conti con qualche assenza. Pedro continua a lavorare individualmente e non sarà a disposizione per la gara di sabato e lo stesso vale per Smalling, il quale è alle prese con una lesione muscolare. In difesa dunque largo ai giovani con Mancini, Ibanez e Kumbulla, mentre in porta solito ballottaggio Pau Lopez-Mirante con il primo in vantaggio. Cambia il centrocampo che diventa a cinque con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce, mentre in mezzo spazio a Veretout, Villar e Cristante al posto dello squalificato Pellegrini. In attacco, invece, Mkhitaryan al fianco di Borja Mayoral: lo spagnolo è in vantaggio su Dzeko.