Le probabili formazioni di Juventus-Roma: Cuadrado in difesa, c'è Higuain

La Serie A 2019/20 è finalmente giunta al termine: nel weekend si giocheranno le ultime dieci gare di una stagione infinita, iniziata quasi un anno fa: sicuramente un'annata particolarissima, che non ha ancora regalato tutti i verdetti: dopo lo Scudetto, vanno assegnati i tre posti dietro la Juve e soprattutto il terzultimo posto della classifica, che vale la retrocessione in Serie B. Di seguito le ultime di formazione di Brescia-Sampdoria, prima sfida del weekend di Serie A, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Nonostante la minaccia di schierare l'Under 23, la Juventus di Sarri dovrebbe andare in campo con la versione migliore possibile contro la Roma: Higuain è sicuro del posto, dubbi solo su CR7 (potrebbe risposare), con Bernardeschi a equilibrare il tridente. Matuidi e Rabiot giocheranno da mezzali, con Bentancur regista vista la squalifica di Pjanic. In difesa invece spazio a Cuadrado e Alex Sandro, con Rugani-Bonucci coppia centrale, anche se ha qualche chance anche de Ligt. In porta ancora spazio a Buffon.

COME ARRIVA LA ROMA - Gara senza risvolti di classifica per la Roma, che Fonseca sfrutterà per fare cambio in vista dell'Europa League: troverà spazio Fuzato in porta, con Ibanez, Smalling e Kolarov a formare il trio difensivo. Sulle corsie di centrocampo l'insostituibile Peres dell'ultimo periodo e il giovane Calafiori, con Cristante e Veretout in mezzo. Zaniolo e Mkhitaryan invece dovranno accendere la manovra, che per la finalizzazione si affiderà ancora a Dzeko.