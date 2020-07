Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria: rebus Pjanic, torna Quagliarella

Dopo le gare di ieri, Serie A nuovamente in campo quest'oggi col programma della 36^ giornata. Di seguito le ultime di formazione di Juventus-Sampdoria, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Douglas Costa out per infortunio, Bonucci di rientro dalla squalifica. Sarri studia le contromisure per affrontare al meglio la Sampdoria e chiudere la pratica scudetto. Szczesny tra i pali sarà protetto da Bonucci e De Ligt, con Alex Sandro a sinistra e Cuadrado a destra. A centrocampo, invece, resta l'incognita Pjanic: in caso di panchina del bosniaco giocherebbe Bentancur in regia, con Rabiot e ancora Ramsey. Mentre in avanti dovrebbe essere confermato il tridente con Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Ultime sfide stagionali per la Sampdoria che, archiviato il derby e la salvezza, si appresta ad affrontare le ultime tre gare di campionato. In porta ci sarà Audero mentre in difesa non ci sarà lo squalificato Colley. Al fianco di Yoshida ci sarà Chabot, in ballottaggio con Tonelli, con Bereszynski e uno fra Murru e Augello sulle fasce. A centrocampo non ci sarà Vieira squalificato mentre dovranno essere valutate le condizioni di Ekdal. In cabina di regia insieme Thorsby potrebbe giocare Linetty ma attenzione alle candidature di Bertolacci e Askildsen con il polacco che scalerebbe a destra e l’ex Chievo invece sulla linea dei difensori. A sinistra nessun dubbio con Jankto mentre in attacco potremmo vedere la coppia Gabbiadini-Quagliarella.