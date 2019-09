Le probabili formazioni di Juventus-SPAL: c'è Ramsey dietro le due punte

6^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Archiviato il turno infrasettimanale, ecco il sesto turno di Serie A. Di seguito le ultime dai campi in arrivo direttamente dagli inviati di TMW.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Ancora 4-3-1-2 per Sarri, che ha escluso categoricamente la possibilità di utilizzare la difesa a tre, e deve decidere chi arretrare come terzino sinistro. Matuidi è l'opzione più gettonata, subito dopo Emre Can e in fondo alla lista Bernardeschi. Sulla destra ci sarà Cuadrado, con De Ligt e Bonucci centrali. In mezzo spazio a Rabiot, Khedira e Pjanic, mentre sulla trequarti dovrebbe agire Ramsey, con Ronaldo attaccante e uno tra Dybala e Higuain al suo fianco.

COME ARRIVA LA SPAL - Dopo la sconfitta contro il Lecce, sarà una SPAL fortemente rimaneggiata quella che scenderà in campo contro la Juve. Oltre alle assenze di Fares, D’Alessandro e Di Francesco infatti, nelle ultime ore, si è infortunato anche Kurtic (contusione al ginocchi sinistro), mentre Felipe e Valoti sono in forte dubbio. Per questo motivo, Semplici sarà chiamato a un turnover forzato. In attacco possibile Paloschi dal primo minuto al fianco di Petagna: a centrocampo spazio a Valdifiori con Missiroli e Murgia, mentre in difesa ci sarà il ritorno di Tomovic con Cionek e Vicari.