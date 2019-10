Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta: Muriel per Zapata, Correa dal 1'

8^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Torna il campionato con l'ottava giornata di Serie A. Si comincia con Lazio-Atalanta (anticipo del sabato alle 15), si chiude con Brescia-Fiorentina (posticipo del lunedì): in mezzo, le reazioni per il cambio in vetta e la curiosità di vedere il nuovo Milan di Pioli. Di seguito, con ordine, le probabili formazioni per le sfide del weekend, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com dai campi d'Italia:

COME ARRIVA LA LAZIO - Sono due i ballottaggi per Inzaghi in vista del match contro l’Atalanta. Il primo è in difesa, con Bastos che insidia Radu accanto ad Acerbi e Luiz Felipe. Il rumeno è favorito, ma l’angolano (titolare in finale di Coppa Italia) rimane pronto. L’altro dubbio riguarda il ruolo di quinto a destra: Lazzari, provato in questi giorni, è favorito su Marusic, tornato martedì dalla nazionale. In mezzo al campo out Leiva per squalifica, dentro Parolo. Davanti Correa con Immobile.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Zapata non ci sarà, dunque Gasperini manderà in campo Muriel. In attacco il colombiano verrà supportato da Ilicic e Gomez. A centrocampo pochi dubbi: De Roon e Freuler in mediana, con Castagne e Gosens sulle corsie esterne. Pasalic potrebbe contendere una maglia ai due centrali, ma al momento il tecnico nerazzurro non vuole stravolgere troppo in una sfida delicata come questa. In difesa Toloi, Kjaer e Palomino sono favoriti, anche se il turnover in vista di Manchester potrebbe portare qualche cambio soprattutto in difesa. In porta confermato Gollini.