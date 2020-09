Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta: Zapata guida il tridente nerazzurro

La prima giornata di Serie A si completa domani, coi tre recuperi riguardanti Spezia, Inter e Atalanta, che per i rispettivi motivi hanno chiesto e ottenuto di iniziare la nuova stagione con una settimana di ritardo. Per le sei formazioni in debito di una gara dunque è già tempo di tornare in campo dopo gli impegni dello scorso weekend. Di seguito le ultime di formazione provenienti dai nostri inviati per la sfida di Roma, in programma alle 20.45 di stasera:

COME ARRIVA LA LAZIO - In attesa dei quattro nuovi acquisti (Hoedt, Fares, Pereira e Muriqi), Inzaghi si prepara ad affrontare l'Atalanta con gli stessi effettivi della trasferta di Cagliari. L'unica novità dovrebbe essere il rientro tra i convocati di Lukaku, fuori sabato per motivi disciplinari. In campo invece andranno gli stessi undici: Patric, Acerbi e Radu in difesa, con Lazzari e Marusic come quinti di centrocampo. Luis Alberto e Milinkovic affiancheranno Leiva, mentre Correa supporterà Immobile davanti. Ancora out Luiz Felipe, che proverà a recuperare dalla distorsione alla caviglia per la gara con l'Inter di domenica.

COME ARRIVA L'ATALANTA - I nerazzurri ripartono dalla vittoria di Torino, con l’obiettivo di far bene anche contro la Lazio. Tornano dalla squalifica Romero e Djimsiti, ma in difesa ci sono pochi dubbi: Toloi e Caldara andranno a protezione di Sportiello, l’unico ballottaggio resta sul centro sinistra con Palomino leggermente favorito su Djimsiti. A centrocampo si va verso la conferma di De Roon e Freuler, con Gosens e Hateboer sulle corsie esterne. L’altro grande di dubbio di giornata riguarda l’attacco: con Lammers arrivato da poco l’unica alternativa resta Muriel. Col colombiano dentro spazio a Zapata e Gomez, ma non è escluso l’utilizzo di Pasalic sin dal primo minuto.