Le probabili formazioni di Lazio-Bologna: Reina dal primo minuto, c'è Muriqi

Coppe archiviate, è già tempo di pensare al campionato per le venti squadre di Serie A. Tra Covid-19 e stanchezza derivante dagli impegni infrasettimanali, non sarà facile per nessuno, ma nella sfida tra Lazio e Bologna i biancocelesti avranno il morale alle stelle per il successo in Champions, mentre gli ospiti proveranno a riscattarsi dopo l'ultima cocente sconfitta. Di seguito le ultime di formazione raccolte dai nostri inviati:

COME ARRIVA LA LAZIO - Valuta diversi cambi Simone Inzaghi alla vigilia della gara con il Bologna. In primis il tecnico valuta l’esordio di Reina tra i pali al posto di Strakosha. In difesa spazio a Hoedt titolare con Acerbi e Patric, mentre sulle corsie Fares potrebbe riposare per far spazio a Djavan Anderson. In mezzo al campo Milinkovic andrà massimo in panchina: non è al meglio dopo la botta all’anca ricevuta con il Dortmund. Akpa Akpro si candida per un posto con Leiva e Luis Alberto. Davanti Muriqi pronto all’esordio dal 1’ con Immobile.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Nonostante la recente sconfitta, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, sembra intenzionato a confermare la stessa formazione che è scesa in campo con il Sassuolo anche in vista della sfida di domani sera contro la Lazio. In porta, quindi, il solito Skorupski che insieme a De Silvestri, recuperato completamente dall'infortunio, Danilo, Tomiyasu e Hickey dovrebbe completare il reparto arretrato. A centrocampo confermati Schouten e Svanberg, quest'ultimo autore del secondo gol felsineo contro i nero verdi. In avanti, infine, Orsini, Soriano e Barrow dovrebbero essere schierati alle spalle di Palacio. Ancora indisponibili Poli, Medel, Dijks e Skov Olsen.