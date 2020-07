Le probabili formazioni di Lazio-Brescia: Immobile e Caicedo nell'attacco di Inzaghi

vedi letture

-2 al termine della stagione, con il campionato che ha ben poco da offrire in termini di obiettivi ancora da raggiungere: da assegnare ancora l'ultima retrocessione in Serie B, un discorso che riguarda Lecce e Genoa. Di seguito le ultime di formazione di Lazio-Brescia, sfida del weekend di Serie A, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA LA LAZIO - Ancora 3-5-2 e scarsissimo turnover per Simone Inzaghi, che punta tutto su Ciro Immobile come terminale offensivo della manovra: al suo fianco Caicedo, con Jony e Lazzari che agiranno sulle corsie di centrocampo. Luis Alberto, Parolo e Milinkovic-Savic saranno ancora gli interni, mentre Patric, Luiz Felipe e Acerbi il trio di difensori davanti a Strakosha. Fuori, e fino a fine stagione, Radu, Lucas Leiva e Lulic.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Le Rondinelle sono ormai retrocesse, ma Diego Lopez vuole finire al meglio questa stagione. Il tecnico uruguagio perde Dessena per squalifica, ma ritrova Sabelli: l’esterno destro andrà a completare il reparto insieme a Papetti, Mateju e Mangraviti. In porta dovrebbe tornare Joronen, mentre in cabina di regia spazio a Tonali e Bjarnason. Zmrhal e Spalek si posizioneranno sulle corsie esterne, a supporto di Torregrossa e Donnarumma. Si scalda anche Ayè, ma il tutto dipenderà dalla disponibilità del numero 9 biancoblù.