Le probabili formazioni di Lazio-Brescia: Immobile e Caicedo nell'attacco di Inzaghi

Dopo i due anticipi di ieri sera, di nuovo la Serie A protagonista quest'oggi con il programma della 37^ giornata. Di seguito le ultime di formazione di Lazio-Brescia, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA LA LAZIO - Oltre ai lungodegenti Lulic, Leiva e Radu, in campo non si vedono Cataldi, Caicedo e Acerbi. Quest'ultimo tuttavia potrebbe partire comunque titolare domani contro il Brescia, come ha fatto anche nel fine settimana contro l'Hellas, quando aveva saltato la rifinitura per poi essere schierato dal 1'. Se dovesse giocare, spazio a Patric e Vavro accanto a lui: in caso contrario è pronto Bastos sul centro sinistra. I quinti saranno Lazzari e Jony, con Milinkovic, Parolo e Luis Alberto in mezzo al campo. Davanti Immobile e Correa.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Le Rondinelle sono ormai retrocesse, ma Diego Lopez vuole finire al meglio questa stagione. Il tecnico uruguagio perde Dessena per squalifica, ma ritrova Sabelli: l’esterno destro andrà a completare il reparto insieme a Papetti, Mateju e Mangraviti. In porta dovrebbe tornare Joronen, mentre in cabina di regia spazio a Tonali e Bjarnason. Zmrhal e Spalek si posizioneranno sulle corsie esterne, a supporto di Torregrossa e Ayè (Donnarumma non è convocato).