Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari: ritorna la coppia Joao Pedro-Simeone

Dopo la vittoria della Juventus sulla Lazio che ha chiuso la trentaquattresima giornata la Serie A è già tornata in campo in campo per la quartultima giornata di campionato con gli anticipi di Bergamo e Reggio Emilia, ma oggi ci sarà il grosso del programma. Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Cagliari (in programma giovedì alle ore 21.45, diretta DAZN):

COME ARRIVA LA LAZIO - Alla ricerca del punto Champions. Dopo due settimane negative, con quattro sconfitte e un pareggio, la Lazio vuole rialzare la testa per ottenere l’aritmetica certezza almeno del quarto posto. Giovedì all’Olimpico arriverà il Cagliari e Inzaghi è sempre alle prese con i soliti problemi di formazione. Rispetto alla gara contro la Juventus, in difesa torna Patric dopo i tre turni di squalifica. A centrocampo si monitorano le condizioni di Luis Alberto e Jony: il primo dovrebbe farcela e tornare a centrocampo. A sinistra possibile la conferma di Djavan Anderson. Davanti Caicedo-Immobile, con Correa che piano piano migliora dall’infortunio al ginocchio. Out Radu, Leiva, Lulic e Marusic.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Il Cagliari contro il Sassuolo ha ritrovato punti e gol, grazie alla 18ª marcatura stagionale di Joao Pedro: contro la Lazio mancherà lo squalificato Carboni, che sarà sostituito dal rientrante Walukiewicz, nella difesa a 3 con Pisacane e Ceppitelli. A centrocampo ballottaggio Birsa-Ladinetti per il ruolo di play, con il secondo leggermente favorito. Ai lati Nández e Rog, con Ionita pronto a entrare nella ripresa. Sulle fasce Faragò e Mattiello si giocheranno il ruolo di esterno destro, con Lykogiannis a sinistra. Davanti spazio al ritorno della coppia Joao Pedro-Simeone.