6^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Archiviato il turno infrasettimanale, ecco il sesto turno di Serie A. Di seguito le ultime dai campi in arrivo direttamente dagli inviati di TMW.

COME ARRIVA LA LAZIO - Tutti in gruppo nell'allenamento di oggi in casa Lazio, infermeria ufficialmente svuotata. In vista della sfida al Genoa, per la squadra di Inzaghi maxi ballottaggio a tre tra Luiz Felipe, Vavro e Patric, mentre sono sicuri del posto Radu e Acerbi. A destra possibile chance per Marusic, che è in palla e squalificato in Europa League. Lulic e Immobile torneranno titolari, con Correa favorito su Caicedo per affiancare il biondo attaccante della Nazionale.

COME ARRIVA IL GENOA - Aurelio Andreazzoli dovrebbe confermare l’undici che ha pareggiato contro il Bologna. Davanti a Radu ci sarà una linea a tre con Romero, Zapata e Criscito mentre a centrocampo confermatissimo Radovanovic davanti alla retroguardia. Le mezzali saranno Schone e Lerager con Ghiglione e Barreca sugli esterni. In attacco Pinamonti è favorito su Favilli per un posto al fianco di Kouamé.