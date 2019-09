Le probabili formazioni di Lazio-Genoa: Lulic e Immobile tornano titolari

6^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Archiviato il turno infrasettimanale, ecco il sesto turno di Serie A. Di seguito le ultime dai campi in arrivo direttamente dagli inviati di TMW.

COME ARRIVA LA LAZIO - Tutti in gruppo nell'allenamento di oggi in casa Lazio, infermeria ufficialmente svuotata. In vista della sfida al Genoa, per la squadra di Inzaghi maxi ballottaggio a tre tra Luiz Felipe, Vavro e Patric, mentre sono sicuri del posto Radu e Acerbi. A destra possibile chance per Marusic, che è in palla e squalificato in Europa League. Lulic e Immobile torneranno titolari, con Correa favorito su Caicedo per affiancare il biondo attaccante della Nazionale.

COME ARRIVA IL GENOA - Il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli sta valutando alcuni cambi rispetto alla sua formazione tipo, quella utilizzata spesso e volentieri in questa prima parte di stagione. In difesa, davanti a Radu, Biraschi potrebbe trovare spazio al posto di Zapata, ma molto in questo senso dipenderà dalle condizioni di Criscito. Se non dovesse recuperare possibile slittamento a sinistra proprio di Biraschi o di Romero con Goldaniga al centro. A centrocampo possibile turno di riposo per Lasse Schone, al suo posto Radovanovic in abina di regia con Lerager e Saponara ai suoi lati e Barreca-Ghiglione sugli esterni. Davanti Pinamonti favorito su Favilli per far coppia con Kouame.