Le probabili formazioni di Lazio-Hellas Verona: Inzaghi coi titolarissimi

Recupero della 17^ giornata di Serie A: le probabili formazioni di TMW

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finalmente... si recupera! Lazio-Hellas Verona restituirà stasera una classifica di Serie A finalmente veritiera, coi biancocelesti a caccia del secondo posto e gli scaligeri di un altro successo in grado di migliorare una classifica già stupefacente. Grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia, ecco le ultime sulla gara del l'Olimpico di oggi, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA LA LAZIO - Nuova partita, stesso dubbio per Inzaghi che dovrà decidere chi schierare sul centro destra della difesa a 3 della Lazio. Per il recupero di domani contro il Verona, il favorito è Patric, fuori con la Spal per un attacco influenzale. A farne le spese dovrebbe essere Bastos, con Luiz Felipe non al 100%. Gli altri 10/11 sono gli stessi scesi in campo contro domenica: davanti allora Caicedo e Immobile, con Correa che spera e punta a rientrare domenica a Parma. Assente anche Cataldi

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - In difesa l'unica variante rispetto alla bella prestazione di San Siro potrebbe essere l'innesto di Dawidowicz a discapito di Gunter, che resta però favorito. Sicuri di un posto Rrahmani e Kumbulla, così come Faraoni e Lazovic sulle corsie. Senza lo squalificato Amrabat, e con Badu ancora ai box per la ferita lacero-contusa alla tibia destra rimediata in allenamento, toccherà a Pessina fare coppia con Veloso in mezzo al campo. Possibile esordio da titolare per Fabio Borini, che si candida per una maglia nel tridente chiuso da Zaccagni e Verre.