Le probabili formazioni di Lazio-Inter: ballottaggio Eriksen-Vecino. Luiz Felipe titolare

24^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Di seguito le probabili formazioni della sfide del 24° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara dell'Olimpico (fischio d'inizio alle 20:45), che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA LA LAZIO - Luiz Felipe è in vantaggio su Patric. Confermato Jony a sinistra al posto di Lulic (l'unico indisponibile), con Luis Alberto, Leiva, Milinkovic e Lazzari (tallonato da Marusic) a completare il centrocampo. Davanti ballottaggio Caicedo-Correa per affiancare Immobile: al momento è in vantaggio l'argentino.

COME ARRIVA L'INTER - Ancora Padelli a guardia dei pali nell'Inter, con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Nel centrocampo a cinque spazio a Candreva e Young, mentre Barella ed Eriksen dovrebbero essere le mezzali (il danese è in vantaggio su Vecino), con l'ex Tottenham ovviamente più deputato all'offesa che alla difesa, mentre Brozovic agirà in cabina di regia. Davanti naturalmente Martinez e Lukaku, con Sanchez in panchina. Fuori causa Sensi e Gagliardini.