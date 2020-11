Le probabili formazioni di Lazio-Juve: Morata con CR7. Luis Alberto scalpita, out Immobile

vedi letture

Lazio-Juventus (domenica 8 novembre ore 12.30)

Stadio: Olimpico di Roma

Arbitro: Davide Massa

Attiva ora DAZN. Guarda Lazio-Juventus. Disdici quando vuoi.

COME ARRIVA LA LAZIO - Dietrofront Lazio: Strakosha, Leiva e Immobile sono stati rimandati in quarantena dall'ASL e non hanno neanche partecipato all'allenamento di rifinitura. Tra i pali Reina e in difesa spazio a Luiz Felipe, Acerbi e Radu (inserito in lista al posto di Vavro), con Marusic e Fares a fare i quinti. Il terzetto di centrocampisti vedrà partire dal 1' Milinkovic e Cataldi, con Luis Alberto che scalpita per tornare in cabina di regia dopo la negatività al Covid. Davanti Correa è infine l'unico sicuro del posto, con lui più Muriqi che Caicedo.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Senza Aaron Ramsey, assente per una lesione al retto femorale della coscia destra, Andrea Pirlo sfoglia la margherita per decidere su chi puntare sul lato destro del centrocampo: c’è lo statunitense McKennie dopo la buona prestazione contro lo Spezia. Per completare il reparto mediano Chiesa è avanti rispetto a Kulusevski sul versante mancino, con la coppia di centrocampo composta da Rabiot e Bentancur. Davanti a Szczesny, spazio sugli esterni a Cuadrado e Danilo, centrali Bonucci e Demiral considerata l’assenza dell’ultim’ora di Giorgio Chiellini per via di un problema muscolare alla coscia sinistra la cui entità verrà valutata nelle prossime ore. In zona offensiva si va verso una nuova panchina per Dybala considerato il momento di fuoco firmato Álvaro Morata; intoccabile, ovviamente, Cristiano Ronaldo.