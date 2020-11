Le probabili formazioni di Lazio-Juventus: Morata con Ronaldo. dietrofront di Inzaghi

vedi letture

Lazio-Juventus (domenica 8 novembre ore 12.30)

Stadio: Olimpico di Roma

Arbitro: Davide Massa

COME ARRIVA LA LAZIO - Tutto ruota attorno a Strakosha, Leiva e Immobile. In conferenza stampa, Simone Inzaghi aveva annunciato la loro presenza all'Olimpico contro i bianconeri ma i tre calciatori poco prima dell'inizio della rifinitura hanno lasciato il centro tecnico di Formello e, a questo punto, da escludere il loro impiego.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Senza Aaron Ramsey, assente per una lesione al retto femorale della coscia destra, Andrea Pirlo sfoglia la margherita per decidere su chi puntare sul lato destro del centrocampo: ancora una volta favorito McKennie rispetto a Kulusevski. A completare il reparto mediano Chiesa sul versante mancino con la coppia di centrocampo composta da Rabiot e Bentancur. Davanti a Szczesny, spazio sugli esterni a Cuadrado e Danilo con la conferma della coppia Bonucci-Chiellini con quest’ultimo leggermente avanti rispetto a Demiral. Davanti si va verso una nuova panchina per Dybala considerato il momento di fuoco firmato Alvaro Morata, intoccabile, ovviamente, Cristiano Ronaldo.