Le probabili formazioni di Lazio-Napoli: attacco Caicedo-Immobile

19^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il mercato impazza e questo condizionerà di certo le scelte degli allenatori di Serie A in vista dell'ultimo turno del girone di andata, dove potrebbero arrivare anche diversi esordi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 19° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Lazio-Napoli, sfida delle 18.00 di sabato che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA LA LAZIO - Prove generali per la Lazio alla vigilia del match con il Napoli. Inzaghi schiera il possibile undici titolare, con il ballottaggio tra Luiz Felipe e Patric sempre vivo. Ieri era stato messo lo spagnolo, oggi il brasiliano accanto a Acerbi e Radu. Centrocampo con Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Lulic. Davanti Caicedo con Immobile. Per Correa inizialmente un colloquio con Inzaghi, poi un lavoro a parte intorno al campo. L’argentino al massimo andrà in panchina, ma lo si capirà nel risveglio muscolare di domani mattina. Indisponibili Lukaku, Vavro e Parolo (squalificato).

COME ARRIVA IL NAPOLI - Ancora out Kalidou Koulibaly. Questa la notizia più importante in casa Napoli in vista della sfida alla Lazio, con Rino Gattuso che in conferenza stampa ha annunciato il forfait del difensore senegalese. Per il match dell’Olimpico anche Meret non è al meglio e si fa spazio l’ipotesi Ospina, con difesa a quattro composta da Hysaj, Manolas, Di Lorenzo (ancora in vantaggio su Luperto) e Mario Rui. In attesa dei nuovi acquisto confermato anche il centrocampo con Fabiàn vertice basso ed ai lato Allan e Zielinski. In attacco si va verso la conferma del tridente con Callejon a destra, Insigne a sinistra e Milik al centro.