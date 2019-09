Le probabili formazioni di Lazio-Parma: torna Immobile dal 1' in attacco

Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con l'anticipo della Sardegna Arena, inizia il quarto turno di Serie A, il primo dopo l'inizio delle coppe europee, che alle italiane hanno regalato alterne fortune tra Champions ed Europa League. Con un occhio al turn-over, visto che tra pochi giorni si torna in campo per il turno infrasettimanale; di seguito, le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

QUI LAZIO: squadra in campo questa mattina. Prima dell’allenamento colloquio Inzaghi con la squadra di 5-10 minuti Tutti a disposizione per domenica, anche Lukaku, in attesa della prima convocazione della stagione. Domenica contro il Parma torna Immobile in attacco con Correa e Luis Alberto a centrocampo. In difesa Luiz Felipe e Radu torneranno titolari, a sedersi saranno Baston e Vavro.

QUI PARMA: D'Aversa ragione anche in ottica turno infrasettimanale e per questo c'è qualche dubbio sulla titolarità di Gervinho, assolutamente fondamentale nell'attacco ducale, a maggior ragione dopo il "caso Karamoh", che difficilmente metterà piede in campo all'Olimpico. Grassi, Kucka e Scozzarella anche ieri si sono allenati a parte, ma il tecnico ha recuperato Barillà: di conseguenza la formazione di domenica non dovrebbe differire di molto rispetto a quanto visto nella sconfitta casalinga con il Cagliari.