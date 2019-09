© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria di Cagliari nell'anticipo di venerdì e le sfide del sabato, oggi scenderanno in campo le altre squadre di serie A:

QUI LAZIO: tutti a disposizione per domenica, anche Lukaku, in attesa della prima convocazione della stagione: ieri Inzaghi ha caricato la squadra in vista della sfida e dopo il pessimo inizio di stagione in Europa League. Domenica contro il Parma torna Immobile in attacco con Correa e Luis Alberto a centrocampo. In difesa Luiz Felipe e Radu torneranno titolari, a sedersi saranno Baston e Vavro.

QUI PARMA: rientrato il "caso Karamoh", il giocatore dovrebbe essere convocato per la sfida dell'Olimpico. Grassi, Kucka e Scozzarella anche ieri si sono allenati a parte, ma il tecnico ha recuperato Barillà: di conseguenza la formazione di domenica non dovrebbe differire di molto rispetto a quanto visto nella sconfitta casalinga con il Cagliari.