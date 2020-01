Le probabili formazioni di Lazio-Sampdoria: Immobile con Caicedo

20^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Federico Gaetano

Tanto mercato ma anche campo in questa settimana che porta alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A: esauriti gli ottavi di finale di Coppa Italia, è già tempo di pensare alla lotta Scudetto e in generale al campionato, con tutte le venti squadre a caccia dei propri obiettivi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 20° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Lazio-Sampdoria, sfida delle 15 di oggi, che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA LA LAZIO - Per la seconda volta in stagione in campionato, Inzaghi dovrà fare a meno di Lulic, che salterà la Sampdoria per squalifica. Al suo posto, come quinto a sinistra nel 3-5-2, ci sarà Jony con Lazzari sulla corsia opposta. Il centrocampo è il solito con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, mentre davanti Caicedo con Immobile: Correa proverà fino alla fine ma non dovrebbe essere a disposizione neanche per la panchina. In difesa solito ballottaggio Luiz Felipe-Patric per affiancare Acerbi e Radu. Out Lukaku, Marusic e Cataldi.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Squadra che vince non si cambia? Claudio Ranieri potrebbe optare per questa frase anche se sarà difficile fare a meno di Colley che rientra dalla squalifica. Il centrale gambiano prenderà il suo posto al centro della difesa al fianco di Chabot mentre Bereszynski e Murru completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Audero. A centrocampo Thorsby dovrebbe far coppia con Vieira, mentre gli esterni saranno Linetty e Jankto. In attacco confermatissima la coppia Quagliarella-Gabbiadini.