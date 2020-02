Le probabili formazioni di Lazio-SPAL: subito in campo Castro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finito il mercato, è già tempo di Serie A e di probabili formazioni: con qualche piccola modifica dovuta alle trattative, le venti squadre di massima divisione da ora fino a giugno penseranno solo ed esclusivamente al campo. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 22° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del l'Olimpico di domani, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA LA LAZIO - Lazio a lavoro a Formello a -2 dalla gara contro la Spal. Assente Correa, che dovrebbe tornare il 9 a Parma, non si è visto col gruppo neanche Patric, alle prese con un attacco febbrile. Luiz Felipe ha svolto regolarmente l'allenamento, ma ha assistito da fuori alle prove tattiche, nelle quali è stato provato Bastos in difesa con Acerbi e Radu. Differenziato per Cataldi che sta recuperando da una lesione al polpaccio destro.

COME ARRIVA LA SPAL - A poche ore dalla chiusura del mercato, che dovrebbe vedere l’arrivo di Castro, Cerri e Zukanovic, la SPAL si prepara ad affrontare la Lazio in trasferta, con l’obiettivo di tornare a fare punti per la salvezza. In porta, Semplici schiererà Berisha, mentre in difesa ci saranno Felipe, Vicari e Bonifazi. Sulle fasce Strefezza e Reca, con Dabo, Missiroli e il neo arrivato Castro a centrocampo. Davanti Floccari e Di Francesco. Squalificati Valoti e Petagna.