Le probabili formazioni di Lazio-Torino: Immobile o non Immobile?

10^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo gli anticipi di ieri sera, ancora la Serie A protagonista con il programma serale del turno infrasettimanale. Di seguito le probabili formazioni della gara (diretta tv su DAZN a partire dalle 21.00) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA LA LAZIO - Inzaghi cambierà più di un uomo rispetto alla formazione vista a Firenze. Acerbi è sicuro del posto in difesa, con Bastos e Luiz Felipe che potrebbero agire ai suoi lati. Marusic farà rifiatare Lazzari. Leiva e Immobile si allenano con i compagni. Il primo partirà sicuro dalla panchina, mentre sul secondo Inzaghi prenderà una decisione oggi. Ieri è stata provata la coppia Correa-Caicedo. Al posto del brasiliano invece Cataldi è favorito su Parolo.

COME ARRIVA IL TORINO - Walter Mazzarri ha ritrovato Simone Zaza: l'attaccante è tornato al gol e ora si candida per un posto da titolare contro la Lazio. Iago, infatti, è indietro di condizione, vicino al Gallo potrebbe esserci l'ex Valencia. In mediana scalpitano Lukic e Meité, Aina sembra l'indiziato principale a lasciare spazio a uno tra il serbo e il francese. Conferme in vista, invece, per Baselli e Rincon nel 3-5-2 che ha in mente Mazzarri (che non andrà in panchina per squalifica, ndr), mentre sulle fasce ci saranno De Silvestri e Ansaldi. Dietro, con Izzo e Nkoulou, è pronto a tornare Lyanco.