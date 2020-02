Le probabili formazioni di Lecce-Atalanta: De Roon arretrato in difesa

vedi letture

26^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Esaurito il primo turno eliminatorio di Europa League e l'andata degli ottavi di Champions, per le formazioni italiane è tempo di tornare a pensare al campionato, anche se il 26° turno sarà forzatamente condizionato dall'emergenza Coronavirus, che ha spinto il Governo a chiudere ben cinque stadi su dieci tra oggi e lunedì. Di seguito le probabili formazioni delle sfide della prossima giornata di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Via del Mare (fischio d'inizio domani alle ore 15), che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL LECCE - Sarà ancora 4-3-2-1 per il Lecce, visto che Falco e Babacar anche giovedì si sono allenati a parte. Rientrerà dal 1’ Saponara, sulla trequarti in tandem con Mancosu alle spalle di Lapadula. A centrocampo Deiola, Barak e Majer daranno fisicità e qualità. In difesa, infine, Donati e Calderoni saranno i due terzini, Lucioni e Rossettini in mezzo. Tra i pali torna Gabriel.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Rebus difesa per Gasperini che perde due centrali su quattro. Toloi rimarrà fuori, mentre Djimsiti potrebbe essere recuperato all'ultimo secondo. Ad ogni modo la soluzione più pratica rimane l'arretramento di De Roon nei tre di difesa, con Caldara e Palomino a completare il reparto. Hateboer al posto di Castagne per dare maggiore copertura in fase di non possesso, in mediana vedremo anche Pasalic, Freuler e Gosens. Davanti nessun dubbio: Ilicic e Zapata verranno supportati da Gomez.