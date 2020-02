Le probabili formazioni di Lecce-Atalanta: Toloi-Djimsiti out, in difesa andrà De Roon

26^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Esaurito il primo turno eliminatorio di Europa League e l'andata degli ottavi di Champions, per le formazioni italiane è tempo di tornare a pensare al campionato, anche se il 26° turno sarà forzatamente condizionato dall'emergenza Coronavirus, che ha spinto il Governo a chiudere ben cinque stadi su dieci tra oggi e lunedì. Di seguito le probabili formazioni delle sfide della prossima giornata di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Via del Mare (fischio d'inizio domani alle ore 15), che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL LECCE - Sarà ancora 4-3-2-1 per il Lecce, visto che Falco e Babacar sono ancora out. Rientrerà dal 1’ Saponara, sulla trequarti in tandem con Mancosu alle spalle di Lapadula. A centrocampo Deiola, Barak e Majer daranno fisicità e qualità. In difesa, infine, Donati e Calderoni saranno i due terzini, Lucioni e Rossettini in mezzo. Tra i pali torna Gabriel.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Rebus difesa per Gasperini che perde due centrali su quattro: Toloi rimarrà fuori al pari di Djimsiti. La soluzione più pratica rimane così l'arretramento di De Roon nei tre di difesa, con Caldara e Palomino a completare il reparto. Hateboer al posto di Castagne per dare maggiore copertura in fase di non possesso, in mediana vedremo anche Pasalic, Freuler e Gosens. Davanti nessun dubbio: Ilicic e Zapata verranno supportati da Gomez.