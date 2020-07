Le probabili formazioni di Lecce-Brescia: Farias-Saponara dietro a Lapadula

Dopo la vittoria della Juventus sulla Lazio che ha chiuso la trentaquattresima giornata la Serie A è già pronta a tornare in campo per la quartultima giornata di campionato. Di seguito le probabili formazioni di Lecce-Brescia (in programma domani alle ore 21.45, diretta Sky):

COME ARRIVA IL LECCE - 4-3-2-1 per il Lecce, con Liverani che dovrà rinunciare allo squalificato Petriccione e all’acciaccato Babacar. A centrocampo giocherà Tachtsidis al centro, con Barak e uno tra Mancosu e Majer ai suoi lati. In avanti Farias e Saponara a supporto di Lapadula. In difesa nessuna novità: linea a quattro con Donati, Lucioni, Paz e Dell’Orco.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Partita importantissima per le Rondinelle di Diego Lopez, che proveranno a rimanere in corsa fino alla fine del campionato. Il 4-4-2 non si cambia, Joronen andrà tra i pali con la linea a quattro composta da Semprini, Mateju, Papetti e Sabelli. Bjarnason potrebbe concedere un turno di riposo a Dessena, Tonali confermato in cabina di regia. Zmrhal verrà sicuramente riconfermato sulla destra, mentre Martella può partire dal primo minuto vista l'ottima prova contro la SPAL. In attacco coperta cortissima, confermati Donnarumma e Torregrossa.