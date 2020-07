Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina: Badelj in regia al posto di Pulgar

Torna in campo la Serie A con la trentatreesima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina (in programma alle ore 21.45, diretta DAZN):

COME ARRIVA IL LECCE - Scelte obbligate in difesa per Liverani, che nell’ultimo match ha perso anche Calderoni per affaticamento muscolare. Al suo posto giocherà Donati a sinistra, lasciando spazio a Rispoli a destra; al centro Lucioni e Paz, ancora out Rossettini e Meccariello. A centrocampo verrà confermato Petriccione in cabina di regia, con Barak e Mancosu ai suoi lati. In avanti Saponara e Farias a supporto di Babacar.