Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina: torna Chiesa dal 1'. Chance per Farias

Torna in campo la Serie A con la trentatreesima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina (in programma alle ore 21.45, diretta DAZN):

COME ARRIVA IL LECCE - Scelte obbligate in difesa per Liverani, che nell’ultimo match ha perso anche Calderoni per affaticamento muscolare. Al suo posto giocherà Donati a sinistra, lasciando spazio a Rispoli a destra; al centro Lucioni e Paz, ancora out Rossettini e Meccariello. A centrocampo verrà confermato Petriccione in cabina di regia, con Barak e Mancosu ai suoi lati. In avanti Saponara e Farias a supporto di Babacar.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - A Lecce per provare a mettere un punto finale sulla salvezza, Iachini ha tutti a disposizione tranne l'infortunato Benassi. In difesa potrebbe rivedersi Caceres ad affiancare Milenkovic e Pezzella davanti al portiere Dragowski, mentre è ballottaggio a destra tra Lirola e Venuti, con Dalbert favorito a sinistra. In mezzo Badelj dovrebbe far rifiatare Pulgar, così come Duncan con l'acciaccato Castrovilli. In attacco viaggia verso un ritorno dal 1' Chiesa, assieme a Ribery e a Cutrone, tornato alla rete nelle ultime uscite.