Le probabili formazioni di Lecce-Inter: ancora Biraghi e Candreva titolari

20^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Tanto mercato ma anche campo in questa settimana che porta alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A: esauriti gli ottavi di finale di Coppa Italia, è già tempo di pensare alla lotta Scudetto e in generale al campionato, con tutte le venti squadre a caccia dei propri obiettivi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 20° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Lecce-Inter, sfida delle 15 di domenica, che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA IL LECCE - Allenamento a parte ieri per Bleve, Calderoni, Falco, Farias e Shakhov, mentre si è rivisto Majer, che partirà dalla panchina. A centrocampo sarà confermato Deiola insieme a Tachtsidis e Petriccione. Mancosu sulla trequarti agirà dietro Lapadula e Babacar. In difesa, infine, Donati e Dell’Orco saranno i due esterni, con il tandem Lucioni-Rossettini al centro.

COME ARRIVA L'INTER - Per la prima gara di ritorno a Lecce, l'Inter recupera - dopo il turno di squalifica - Milan Skriniar e Nicolò Barella (verso una maglia da titolare con Vecino in ogni caso in panchina considerando le forti voci di mercato), oltre a Kwadwo Asamoah (non al 100% ma comunque presente). Bisognerà aspettare per la prima eventuale convocazione di Ashley Young, appena arrivato dal Manchester United. Unico indisponibile perciò D'Ambrosio. In difesa confermato Alessandro Bastoni alla quinta presenza da titolare consecutiva in Serie A. Davanti il tandem Martinez-Lukaku.