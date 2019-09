Le probabili formazioni di Lecce-Napoli: si rivede Milik in attacco

Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'antipasto di Cagliari, il quarto turno di Serie A entra nel vivo quest'oggi, con ben tre anticipi, tra cui il gustoso Derby della Madonnina di stasera. Prima però tocca a Udinese-Brescia e Juventus-Hellas, due scontri che diranno molto sull'inizio di stagione delle quattro formazioni, e domani, tutto il resto del programma. Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

QUI LECCE: poche modifiche rispetto alla formazione che ha battuto il Torino. Liverani potrebbe scegliere Benzar al posto di Rispoli a destra, con Lucioni, Rossettini e Calderoni a completare la difesa. A centrocampo Shakhov per Tabanelli, poi Tachtsidis e Majer. In attacco tridente con Falco, Farias e Lapadula, quest'ultimo ancora in pole su Babacar. Da non scartare anche l'ipotesi Mancosu dal 1'.

QUI NAPOLI: possibili tre esordi stagionali: quelli di Ospina, Malcuit e Milik, dovrebbe essere giunto il loro momento. In difesa reclama spazio Maksimovic, che potrebbe partite dall'inizio considerando che Manolas ha svolto lavoro differenziato nell'allenamento del giovedì. In mediana Younes spera di trovare spazio a destra ma Callejon resta il favorito. In avanti possibile sosta ai box per Mertens, con Lozano Milik e Llorente a lottare per due maglie.