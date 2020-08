Le probabili formazioni di Lecce-Parma: Lapadula prova il recupero lampo

La Serie A 2019/20 è finalmente giunta al termine: nel weekend si giocheranno le ultime dieci gare di una stagione infinita, iniziata quasi un anno fa: sicuramente un'annata particolarissima, che non ha ancora regalato tutti i verdetti: dopo lo Scudetto, vanno assegnati i tre posti dietro la Juve e soprattutto il terzultimo posto della classifica, che vale la retrocessione in Serie B. Di seguito le ultime di formazione di Lecce-Parma, sfida clou del weekend di Serie A, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA IL LECCE - Liverani non cambia e punta sul 4-3-2-1 solito. Lapadula proverà a recuperare dalla leggera contusione rimediata nella sfida contro l’Udinese: sulle sue spalle sarà riversato l’attacco giallorosso. In dubbio, invece, Mancosu: per il capitano bisognerà capire l’entità del dolore alla schiena. In caso di sua assenza giocherà Majer nel terzetto di centrocampo, con Petriccione e Barak. Falco e Saponara, invece, saranno i due trequartisti. In difesa squalificato Paz, toccherà a Meccariello affiancare Lucioni; Donati e Dell’Orco (o Rispoli) sugli esterni.

COME ARRIVA IL PARMA - Ultima giornata di campionato che D'Aversa potrebbe utilizzare per qualche esperimento, ma la lotta per la salvezza esige che i crociati vadano in campo con il massimo impegno, per cui è lecito attendersi non più di un paio di cambi rispetto all'undici tipo. Vista l'emergenza a centrocampo due le opzioni per affiancare Barillà e Kurtic, unici giocatori rimasti a disposizione: l'arretramento di Kulusevski o l'avanzamento di Darmian, entrambe soluzioni già provate a gare in corso. In difesa dovrebbe esserci spazio per Dermaku, Laurini, Alves e Pezzella, mentre davanti potrebbe esserci ancora spazio per Caprari-Gervinho.