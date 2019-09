Le probabili formazioni di Lecce-Roma: Mkhitaryan verso una maglia da titolare

6^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Archiviato il turno infrasettimanale, ecco il sesto turno di Serie A. Di seguito le ultime dai campi in arrivo direttamente dagli inviati di TMW.

COME ARRIVA IL LECCE - Restano da valutare le condizioni di Tachtsidis, Farias e Lapadula, che anche ieri alla ripresa dei lavori hanno lavorato a parte. Probabile che contro la Roma la formazione salentina non si discosti molto da quella che due giorni fa ha battuto la SPAL. 4-3-1-2, con Mancosu alle spalle del tandem Falco-Babacar. A centrocampo Tabanelli e Majer sembrano intoccabili, tra i due seconda di fila da titolare per Petriccione in cabina di regia. In difesa Lucioni e Rossettini formeranno il solito tandem centrale, con Rispoli e Calderoni sulle fasce.

COME ARRIVA LA ROMA - Contro il Lecce Fonseca cambia ancora. Fuori Spinazzola, non al meglio dopo l’Atalanta e dentro Florenzi-Kolarov sulla face difensive, mentre Smalling farà coppia con Fazio al centro. Mkhitaryan verso una maglia da titolare, Veretout può fermarsi e lasciar spazio a Pellegrini, costretto ad arretrare, lasciando così spazio a Zaniolo come fantasista centrale. Kluivert a sinistra e davanti ancora una volta Dzeko.