Le probabili formazioni di Lecce-Sassuolo: Defrel in, Caputo out

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il turno infrasettimanale, Serie A di nuovo in campo per l'undicesima giornata del campionato che si apre quest'oggi per finire lunedì 4. Di seguito le probabili formazioni di Lecce-Sassuolo (diretta tv domenica 3 su DAZN a partire dalle 15.00) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL LECCE - Il ballottaggio principale in casa Lecce è quello tra Lapadula e Babacar per il ruolo di prima punta: il primo, in gol contro la Samp, potrebbe anche essere confermato dal 1’. A quel punto Falco e lo stesso Babacar si giocherebbero l’altra maglia. Nel ruolo di trequartista torna Mancosu dopo la panchina iniziale del Ferraris, mentre a centrocampo sarà difficile il recupero di Majer: al suo posto confermato Tabanelli con Petriccione e Shakhov, visto che Tachtsidis sconterà un turno di squalifica. In difesa torna Calderoni a sinistra, con Meccariello a destra e il duo Lucioni-Rossettini al centro.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Sassuolo senza i 7 indisponibili delle ultime settimane, ovvero Pegolo, Rogerio, Chiriches, Tripaldelli, Ferrari, Mazzitelli e Bourabia. Davanti a Consigli, De Zerbi dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Toljan e Peluso sulle fasce, Marlon e Romagna al centro. In mezzo al campo possibile un turno di riposo per capitan Magnanelli, con Obiang e Duncan titolari. In avanti Berardi e Boga dovrebbero essere confermati sugli esterni, al centro ballottaggio Traoré-Djuricic con il primo in leggero vantaggio mentre in attacco il ballottaggio è tra Defrel e Caputo con l'ex Roma che potrebbe vincere al fotofinish.