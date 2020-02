vedi letture

Le probabili formazioni di Lecce-SPAL: Di Biagio si affida a Petagna

24^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo la Coppa Italia e con un pensiero al ritorno delle coppe europee (Atalanta, Inter e Roma saranno impegnate nella prossima settimana), il campionato si riprende il suo spazio: prima gara oggi alle 15, Lecce-SPAL, e ultima lunedì sera, Milan-Torino. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 24° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Via del Mare, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL LECCE - Solito 4-3-1-2 per Liverani, che sul campo continuerà a trasformarsi in un 4-3-3. In avanti confermati Saponara, Falco e Lapadula. A centrocampo Petriccione viaggia verso una maglia dal 1’ tra Deiola e Majer. Possibile panchina iniziale per Barak. In difesa, infine, Lucioni e Rossettini al centro, con Donati e Calderoni sulle corsie laterali. Gabriel in gruppo, ma confermato Vigorito tra i pali dopo le sorprendenti vittorie contro Napoli e Torino.

COME ARRIVA LA SPAL - Tanta attesa e curiosità intorno alla nuova SPAL di Di Biagio, che a Lecce sarà attesa da uno scontro diretto salvezza infuocato. Il nuovo tecnico biancozzurro opterà per una formazione a trazione anteriore un 4-2-3-1 che vedrà in porta Berisha e in difesa Cionek, Bonifazi, Tomovic e Reca. A centrocampo Missiroli e Murgia mediani, con Strefezza, Castro e Di Francesco sulla trequarti. In attacco Petagna, unica punta e riferimento per la manovra nonché finalizzatore designato.