Le probabili formazioni di Milan-Bologna: si rivedono Saelemakers e Rebic dal 1'

Torna in campo la Serie A con la trentaquattresima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Milan-Bologna (in programma oggi alle ore 21.45, diretta DAZN):

COME ARRIVA IL MILAN - Cinque vittorie e due pareggi nelle sette gare post lockdown. Il Milan è in piena corsa per il quinto posto ma stasera a San Siro dovrà superare un ostacolo difficile come il Bologna. Tornano dal primo minuto Bennacer e Rebic, sarà convocato e schierato titolare Saelemakers dopo la giornata di squalifica scontata con il Parma. In dubbio ancora Lucas Paquetà per l’infiammazione al collaterale del ginocchio.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Il pareggio con il Napoli ha lasciato buone sensazioni in casa Bologna e da qui Mihajlovic vuole ripartire per sfidare il Milan a San Siro. Davanti a Skorupski confermato Mbaye a destra, coppia centrale Danilo-Tomiyasu con Dijks pronto per tornare titolare. In mezzo scalpita per una maglia Poli ma Medel e Dominguez restano in vantaggio. In attacco Orsolini nuovamente dal primo minuto, inamovibile Barrow. Prendono quota le possibilità di vedere Santander titolare (giocherebbe centravanti al posto di Palacio).