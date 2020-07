Le probabili formazioni di Milan-Bologna: tornano Bennacer e Rebic dal 1'

Torna in campo la Serie A con la trentaquattresima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Milan-Bologna (in programma sabato 18 alle ore 21.45, diretta DAZN):

COME ARRIVA IL MILAN - Cinque vittorie e due pareggi nelle sette gare post lockdown. Il Milan è in piena corsa per il quinto posto ma domani sera a San Siro dovrà superare un ostacolo difficile come il Bologna. Tornano dal primo minuto Bennacer e Rebic, sarà convocato Saelemakers dopo la giornata di squalifica scontata con il Parma. In dubbio ancora Lucas Paquetà per l’infiammazione al collaterale del ginocchio. Ancora personalizzato per Castillejo. Pioli sfrutterà l’allenamento oggi alle 18 e domani mattina per le prove tattiche.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Il pareggio con il Napoli ha lasciato buone sensazioni in casa Bologna e da qui Mihajlovic vuole ripartire per sfidare il Milan a San Siro. Davanti a Skorupski confermato Mbaye a destra, coppia centrale Danilo-Tomiyasu con Dijks pronto per tornare titolare. In mezzo scalpita per una maglia Poli ma Medel e Dominguez restano in vantaggio. In attacco Orsolini nuovamente dal primo minuto, inamovibile Barrow. Prendono quota le possibilità di vedere Santander titolare (giocherebbe centravanti al posto di Palacio).