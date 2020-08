Le probabili formazioni di Milan-Cagliari: Pioli schiera Leao titolare al fianco di Ibra

vedi letture

La Serie A 2019/20 è finalmente giunta al termine. Via alle ultime dieci gare della stagione, che non ha ancora regalato tutti i verdetti: dopo lo scudetto, vanno assegnati i tre posti dietro la Juventus e soprattutto il terzultimo posto della classifica, che vale la retrocessione in Serie B. Di seguito le ultime di formazione di Milan-Bologna, sfida del weekend di Serie A, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA IL MILAN - Nuova maglia ma solita formazione: Ibra e Calhanoglu a caccia del gol numero 10 in stagione, entrambi saranno titolari nel 4-2-3-1 di Pioli, con Saelemaekers e Leao a completare il quartetto d'attacco, vista la squalifica di Rebic. Calabria però è in dubbio e vista l'assenza di Conti, il belga potrebbe anche scalare come esterno basso. In tal caso davanti andrebbe Castillejo. Difesa completata da Kjaer, Gabbia, Hernandez e in porta ovviamente Donnarumma junior.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Il Cagliari va a San Siro per chiudere bene la stagione dopo la prestigiosa vittoria interna contro la Juventus. Zenga dovrebbe riproporre il 3-5-2 con Cragno tra i pali, il trio Walukiewicz, Ceppitelli e Pisacane in difesa. A centrocampo rientra Nández, che si sistemerà al centro insieme a Ionita e Ladinetti nel ruolo di play, con Faragò e Lykogiannis sugli esterni. In avanti spazio alla coppia Paloschi-Simeone.