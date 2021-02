Le probabili formazioni di Milan-Crotone: Messias squalificato, dal 1' ancora Di Carmine-Simy

vedi letture

Mercato chiuso, per i prossimi tre mesi si penserà solo ed esclusivamente al rettangolo verde: per le venti formazioni di Serie A la campagna rafforzamenti è finita, ora i tecnici potranno contare sulla massima concentrazione dei propri calciatori nella ricerca dei tre punti. Con le coppe europee dietro l'angolo, questa giornata si annuncia molto importante per tutte le squadre di massima divisione, a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le ultime dai campi di Milan-Crotone raccolte dai nostri inviati:

Milan-Crotone - Domenica, ore 15.00, stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Luca Pairetto, della sezione di Nichelino

▪ Classifica: Milan 46 punti, Crotone 12 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL MILAN - Pioli ha recuperato due pedine importanti come Calhanoglu e Bennacer, entrambi saranno titolari contro il Crotone domenica alle 15.00. L’unico vero ballottaggio è tra Leao e Rebic sulla corsia sinistra, mentre Ibrahimovic guiderà l’attacco. In difesa Kjaer è ancora in via di guarigione, sarà confermato Tomori accanto a Romagnoli, con Calabria e Henandez ai lati. A centrocampo ecco Bennacer in cabina di regia, con l'insostituibile Kessiè al suo fianco.

COME ARRIVA IL CROTONE - Squalifica pesantissima per Stroppa, che non può contare su Messias in avanti: fiducia nel neoarrivato Di Carmine e in Simy dunque, con Reca e Rispoli ad agire sulle corsie laterali, con l'italiano chiamato a sostituire Pereira. Ancora fuori Cigarini, in mezzo spazio a Henrique, Zanellato e Benali, con l'ex Milan a riciclarsi in regia. Difesa ancora composta da Marrone, Djidji e Golemic, davanti all'inossidabile Cordaz.