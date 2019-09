Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina: chance Benassi. C'è Leao

6^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Archiviato il turno infrasettimanale, ecco il sesto turno di Serie A. Di seguito le ultime dai campi in arrivo direttamente dagli inviati di TMW.

COME ARRIVA IL MILAN: in campo la scorsa sera, per il Milan la formazione è ancora in alto mare. I ballottaggi dovrebbero essere sempre gli stessi: uno tra Hernandez e Rodriguez finirà in panchina, così come Bennacer o Biglia, mentre davanti Leao sembra partire avanti rispetto a Rebic. Intoccabili Romagnoli, Kessie, Suso e Piatek.

COME ARRIVA LA FIORENTINA: Montella conferma il 3-5-2 e in attesa dei test fisici di oggi, sembra intenzionato a confermare la stessa squadra vista contro Samp e Atalanta. Chiesa e Ribery duo offensivo, con Lirola e Dalbert a sinistra, mentre a centrocampo qualche dubbio permane su Badelj, che potrebbe lasciar spazio a Benassi con Pulgar regista e Castrovilli confermato mezzala. In difesa solito terzetto Pezzella-Milenkovic-Caceres davanti a Dragowski.