Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina: Montella ancora con Ribery

6^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Giacomo Morini

Archiviato il turno infrasettimanale, il sesto turno di Serie A è già alle porte: tris di anticipi molto interessante al sabato, con la Juventus che fa le prove generali in vista della Champions contro la SPAL, l'Inter a caccia di conferme a Genova, sfonda Samp, e l'Atalanta che sfida il Sassuolo al Mapei Stadium. Di seguito le ultime dai campi in arrivo direttamente dagli inviati di TMW:

COME ARRIVA IL MILAN: in campo la scorsa sera, per il Milan la formazione è ancora in alto mare. I ballottaggi dovrebbero essere sempre gli stessi: uno tra Hernandez e Rodriguez finirà in panchina, così come Bennacer o Biglia, mentre davanti Leao sembra partire avanti rispetto a Rebic. Intoccabili Romagnoli, Kessie, Suso e Piatek.

COME ARRIVA LA FIORENTINA: Montella conferma il 3-5-2 e in attesa dei test fisici di oggi, sembra intenzionato a confermare la stessa squadra vista contro Samp e Atalanta. Chiesa e Ribery duo offensivo, con Lirola e Dalbert a sinistra, mentre a centrocampo qualche dubbio permane su Badelj, che potrebbe lasciar spazio a Benassi con Pulgar regista e Castrovilli confermato mezzala. In difesa solito terzetto Pezzella-Milenkovic-Caceres davanti a Dragowski.