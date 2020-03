Le probabili formazioni di Milan-Genoa: Pioli conferma tutti. Begovic dal 1'

Dopo tanta attesa, sono state finalmente comunicate le date per i sei recuperi di Serie A del 26° turno, rinviato parzialmente per i pericoli del Coronavirus. Con la Serie A costretta a giocare a porte chiuse per i prossimi 30 giorni, la Lega ha potuto quindi programmare le sfide non giocate nello scorso weekend. Le ultime sulla gara di San Siro (fischio d'inizio domenica alle 15.00), che potrete seguire su TMW o sulle frequenze di DAZN:

COME ARRIVA IL MILAN - Tra i rossoneri l'undici non dovrebbe differire di molto rispetto alle ultime uscite: probabilmente non ci sarà Donnarumma, con Begovic pronto a esordire dal primo minuto a difesa della porta meneghina, mentre in difesa il recupero di Kjaer manda Gabbia in panchina. Al fianco di Romagnoli giocherà l'ex Atalanta dunque. Conti ed Hernandez saranno i laterali difensivi, mentre in mezzo spazio a Kessie-Bennacer come intermedi, più Castillejo, Calhanoglu e Rebic alle spalle dell'insostituibile Ibrahimovic, un quartetto ormai consolidato.

COME ARRIVA IL GENOA - Due dubbi per Davide Nicola in vista del match di San Siro. Il primo riguarda la difesa con l'impiego o meno di Romero al centro al fianco di Soumaoro e Masiello con Biraschi che andrebbe a posizionarsi sulla corsia di destra. In caso contrario Biraschi prenderebbe regolarmente posto nel terzetto di retroguardia con Ankersen esterno a centrocampo. In cabina di regia ci sarà Schone con Cassata e Behrami mezzali e Criscito sulla corsia di sinistra. In attacco Sanabria farà coppia con uno fra Pandev e Pinamonti.