Le probabili formazioni di Milan-Hellas Verona: out Ibra e Kjaer

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finito il mercato, è già tempo di Serie A e di probabili formazioni: con qualche piccola modifica dovuta alle trattative, le venti squadre di massima divisione da ora fino a giugno penseranno solo ed esclusivamente al campo. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 22° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara di San Siro di oggi, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL MILAN - Pioli è in forte emergenza per la gara di San Siro di oggi. Non ci saranno infatti gli influenzati Kjaer e Ibrahimovic e per questo motivo giocheranno Musacchio in difesa e Rebic, con Leao, in attacco. Anche Krunic è out, a centrocampo possono partire così dal 1' Castillejo, Calhanoglu, Kessie e Bonaventura.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - In difesa potrebbe essere confermato Dawidowicz, leggermente favorito per lo slot accanto a Rrahmani e Kumbulla. Faraoni e Lazovic sugli esterni, a sigillo del duo Amrabat-Veloso. Scontato il turno di squalifica, Zaccagni potrebbe riprendersi una maglia sulla trequarti, al fianco di Pessina. Per il ruolo di centravanti è corsa a due tra Borini - che sfida il suo passato - e Samuel Di Carmine, più defilati Pazzini e Stepinski.